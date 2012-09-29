В Херсонской области разоблачена ОПГ работников рыбоохраны

Прокуратурой Херсонской области возбуждено уголовное дело по факту получения взятки и злоупотребления служебным положением в отношении организованной преступной группировки из трех должностных лиц Генического территориального отдела Азовского государственного бассейнового управления охраны, использования и воспроизведения водных живых ресурсов и регулирования рыболовства.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе прокуратуры Херсонской области, участники указанной группировки с ноября 2011 года по июль 2012 года незаконно создавали условия для беспрепятственного вылова водных живых ресурсов в акватории Азовского моря, систематически получая за это денежные вознаграждения.

В результате проведенных правоохранительными органами следственных и оперативно-розыскных мероприятий задокументированы факты получения преступной группировкой взяток на сумму свыше 170 тыс. грн.

Досудебное следствие по делу продолжается.