«Сварог Вест Груп» начала строительство элеватора на 40 тыс. тонн в Черновицкой области

Корпорация «Сварог Вест Груп» начала строительство современного элеватора емкостью 40 тыс. тонн для хранения зерновых, зернобобовых и масличных культур в Кицманском районе Черновицкой области.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе компании, общая стоимость инвестиций оценивается в 70 млн грн.

Завершение строительства запланировано на апрель 2013 года.

Элеватор будет оснащен оборудованием итальянской фирмы Mulmix (сушильное, очистное оборудование, транспортировочные линии, силосы, оборудование для отгрузки на автомобильный и железнодорожный транспорт) и сможет принимать до 100 тонн зерна в час. При этом 25% емкостей будет отведено для хранения рапса.

Председатель правления «Сварог Вест Груп» Андрей Гордийчук отметил, что, «понимая собственные потребности и потребности рынка», в следующем году компания планирует начать строительство в Черновицкой области еще одного элеватора емкостью 50 тыс. тонн.

На сегодня корпорация владеет 6 элеваторами общей емкостью 140 тыс. тонн, из них в Черновицкой области расположены 2 элеватора общей мощностью 40 тыс. тонн.

Справка УНИАН. Корпорация «Сварог Вест Груп», созданная в 2003 году - аграрная компания, осуществляющая свою деятельность в Хмельницкой и Черновицкой областях. Основные направления работы предприятий корпорации: растениеводство: выращивание зерновых, масличных и технических культур; молочное и мясное животноводство; садоводство и овощеводство; хранение продукции (современные зерно-, овоще- и фруктохранилища); современные МТС.