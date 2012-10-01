Экологи требуют дополнительной экспертизы проекта строительства птицефабрик на Винничине

Экологи требуют проведения дополнительной экологической экспертизы проекта по строительству птицефабрик в Винницкой области.

Об этом директор Киевского эколого-культурного центра Владимир Борейко и независимый эколог Олег Листопад сообщили сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

"Мы будем требовать проведения дополнительной комплексной экспертизы всех предприятий, потому что они делали ее по хитрой схеме — вместо комплексной экспертизы о нагрузке на окружающую среду, они сделали по каждой птицефабрике отдельно. А это существенная разница - нет комплексной оценки", - сказал В.Борейко.

Кроме того, по его словам, экологи намерены оказать местным жителям правовую поддержку для обращения в суд с исками к предприятиям о возмещении материального и экологического ущерба. "В селах, вблизи которых осуществляется строительство, в колодцах исчезла вода. Кто теперь возвратит этим людям воду? Природное водообеспечение прервано, и кто местных жителей теперь будет снабжать водой? Кто за это ответит?", - поинтересовался эколог.

По словам В.Борейко, в настоящее время по предписанию Винницкой прокуратуры строительство птицеферм и сопутствующих объектов в Тростянецком районе области приостановлено в связи с нарушением условий экологических экспертиз.

В свою очередь О.Листопад добавил, что для строительства птицефабрик был снят плодородный слой земли. "Эту землю снимают и продают за пределы Украины, а для того, чтобы восстановилось 7 мм чернозема необходимо 100 лет. И это при том, что на сегодняшний день существует уголовная ответственность, в частности, статья 239-1 Уголовного кодекса предусматривает до 5 лет лишения свободы за незаконное завладение почвенным покрытием поверхностного слоя земли. Однако прокуратура отказалась признать этот факт", - заявил он.

Как сообщал УНИАН, экологи неоднократно заявляли об угрозе возникновения в Винницкой области экологической катастрофы в связи открытием комплекса птицефабрик.

В Тульчинском и Тростянецком районах Винницкой области ведется строительство крупного комплекса птицефабрик, в который будут входить 456 птицеферм, комбикормовый завод, инкубатор и забойный цех. Для запуска первой очереди комплекса необходимо около 1,5 млн кур.

По оценкам экологов, в результате деятельности этого комплекса в год будет образовываться около 160 тонн помета, 2 млн кубометров сточных вод, 2,4 тыс. тонн падали, а также выброс из птицефабрик ежесуточно более 2 млн кубометров отработанного воздуха. Кроме того, концентрация птицефабрик на небольшой территории приведет к падению уровня грунтовых вод, как это уже произошло в с.Оляница Тростянецкого района, где с началом строительства птицефабрик пропала вода в колодцах.

Еще одной проблемой, которая может возникнуть в связи с деятельностью птицефабрик, по мнению экологов, является захоронение куриной падали. В настоящее время все 24 действующих украинских заводов по переработке падали уже перегружены и не смогут перерабатывать сырье, поступающее с новых птицеферм. Экологи не исключают, что дохлых кур будут разбрасывать по посадкам или захоранивать в земле, что может привести к появлению заразных болезней.