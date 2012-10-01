«Олияр» запустит в октябре первую линию маслоэкстракционного завода во Львовской обл.

Компания «Олияр», один из крупных производителей растительного масла в Украине, в октябре т.г. запустит линию по переработке семян подсолнечника и соевых бобов в рамках строительства маслоэкстракционного завода (МЭЗа) во Львовской области (село Ставчаны), говорится в сообщении компании.

Согласно сообщению, производительность новой линии для переработки подсолнечника составит 1,2 тыс. тонн в сутки, бобов сои — 0,7 тыс. тонн в сутки.

Кроме того, в третьем квартале 2013 года планируется запуск цеха по переработке семян рапса общей производительностью 1 тыс. тонн в сутки.

Новый комплекс будет включать элеватор для хранения сырья емкостью 17,2 тыс. куб. м.

Максимальная мощность цеха экстракции по переработке жмыха подсолнечника составляет 650 тонн в сутки, сои – 700 тонн в сутки, рапса – 730 тонн в сутки. На заводе также построены 2 склада силосного типа для хранения жмыха и шрота вместимостью по 3 тыс. Дополнительно на складах оборудованы отделы грануляции мощностью 30 т/ час.

Справка УНИАН. Частное предприятие «Олияр» занимается выращиванием, заготовкой, переработкой и реализацией сельскохозяйственной продукции, а также выращиванием и разведением скота.