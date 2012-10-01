S&P подтвердило рейтинг агрохолдинга «Агротон»

Служба кредитных рейтингов Standard&Poor's (S&P) подтвердила долгосрочный кредитный рейтинг украинского производителя сельхозпродукции Agroton Public Ltd. («Агротон»), а также рейтинг приоритетного обеспеченного долга компании на уровне «ССС+» и вывела их из списка СreditWatch с прогнозом «Развивающийся», куда они были помещены 15 мая 2012 г.

Об этом говорится в сообщении S&P, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, подтверждение рейтингов обусловлено успехами, достигнутыми «Агротоном» в отношении взыскания дебиторской задолженности, возможность чего ранее подвергалась сомнению со стороны специалистов аудиторской компании Baker Tilly Klitou.

Однако S&P отмечает, что для этого компании потребовалось более 9 месяцев, что больше, чем ожидалось.

«Мы полагаем, что такой длительный период взыскания отражает значительную концентрацию клиентской базы компании и ее рискованную, по нашему мнению, торговую политику. Мы также отмечаем невысокую прозрачность и недостаточно развитую систему корпоративного управления, что негативно сказывается на кредитоспособности «Агротона»» - говорят в S&P.

Также отмечается, что уровень рейтингов «Агротона» по-прежнему основан на оценке профиля бизнес-риска «Агротона» как «слабого» и профиля финансовых рисков как «характеризующегося высоким уровнем финансового рычага» (в соответствии с определениями, приведенными в наших критериях). Негативное влияние на слабый профиль бизнес-рисков «Агротона» оказывает высокий, по мнению S&P, риск, связанный с ведением бизнеса в Украине (В+/Негативный/В) - стране, правительство которой традиционно проводит интервенционистскую политику в отношении сельскохозяйственного сектора.

«Наша оценка профиля финансовых рисков «Агротона», характеризующегося высоким уровнем финансового рычага, определяется прежде всего прогнозируемым отрицательным значением свободного денежного потока компании в период до 2014 г., которое связано с предполагаемым расширением возделываемых земельных угодий и инвестициями в оборудование», - говорят в S&P.

В сообщении указывается, что прогноз «Стабильный» отражает, с одной стороны, наличие значительных остатков денежных средств, поддерживающих ликвидность «Агротона» в ближайшие 12 месяцев, а с другой – обеспокоенность S&P относительно способности компании рефинансировать или совершить выплаты по облигациям сроком погашения в июле 2014 г. и риски, связанные с уровнем прозрачности и корпоративного управления.

«Прогноз «Стабильный» отражает наше мнение о том, что положительное влияние на показатели операционной деятельности «Агротона» в ближайшие 6-12 месяцев должны по-прежнему оказывать благоприятные цены на сельскохозяйственную продукцию. Прогноз также учитывает наше мнение о том, что компания будет тщательно соизмерять увеличение капитальных расходов со своей способностью обслуживать купонные выплаты», - говорится в сообщении S&P.

Справка УНИАН. Основанная в 1992 году компания «Агротон» обрабатывает 134 тыс. га в Луганской и Харьковской областях и владеет складскими помещениями общей вместимостью 285 тыс. тонн. Холдинг специализируется на выращивании зерновых и масличных культур, производстве и реализации продукции животноводства.

55,38% акций фирмы принадлежит IFG directors limited, 18,46% - BNY (Nomineees) Limited.

«Агротон» в конце октября 2010 года в ходе IPO разместил 5,67 млн акций (26,2% уставного капитала) и привлек около 56 млн долл.

«Агротон» в первом полугодии 2012 года сократил чистую прибыль до 30,48 млн долл. с 34,19 млн долл. за аналогичный период прошлого года.