Азаров хочет поставлять зерно в Иорданию и строить там зернохранилища

Украина и Хашимитское Королевство Иордания намерены развивать сотрудничество во многих сферах, в частности, в области сельского хозяйства – поставлять зерно и строить зернохранилища.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства, об этом шла речь во время встречи премьер-министра Украины Николая Азарова с делегацией Национального Собрания Иордании во главе с председателем палаты депутатов Абделькаримом Аль-Дугми.

Н.Азаров сообщил, что в ближайшее время украинская делегация посетит Иорданию для организации поставок зерна, а также строительства зернохранилища в городе Акаба.

«Во время визита планируется согласовать проект правительственного соглашения о поставках отдельных видов сельскохозяйственной продукции», - подчеркнул он.

В свою очередь председатель палаты депутатов Национального Собрания Иордания заверил украинского премьера в том, что иорданская сторона заинтересована в интенсификации переговоров с Украиной в сфере сельского хозяйства. «Опыт Украины в этой сфере известен всему миру, поэтому мы надеемся на конструктивное сотрудничество и в этом направлении», - сказал А.Аль-Дугми.

В ходе беседы Н.Азаров отметил, что контакты на высшем уровне подтверждают взаимный интерес обеих стран активизировать сотрудничество.

«Я убежден, что Ваш первый визит в Украину станет поворотным пунктом нашего взаимовыгодного сотрудничества», - отметил Н.Азаров. Он напомнил, что в прошлом году Украину с визитом посетил Король Иордании Абдулла II, а в апреле текущего года президент Украины Виктор Янукович с официальным визитом находился в Иордании.

По убеждению А.Аль-Дугми, отношения Украины и Иордании исторически достаточно крепкие, но сторонам нужно постоянно работать над их углублением.

Напомним, украинский агрохолдинг «Нибулон» выиграл два тендера на поставку в Иорданию в 2012/2013 маркетинговом году в общей сложности 200 тыс. тонн пшеницы.