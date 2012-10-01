«Укрцукор» просит правительство снизить минимальную цену на сахар

Национальная ассоциация сахаропроизводителей Украины (НАСУ) «Укрцукор» просит Кабинет министров Украины снизить минимальную закупочную цену на сахар на 14% - до 5,1 тыс. грн/тонна против действующей сейчас 5,91 тыс. грн/тонна из-за снижения цен на внутреннем рынке. Об этом УНИАН сообщили в ассоциации.

«На прошлой неделе состоялось заседание совета НАСУ и на заседании принято решение инициировать снижение минимальных цен в связи с тем, что на рынке сейчас цена на сахар колеблется на уровне 5,3-5,4 тыс. грн/тонна», - сообщили в ассоциации.

Сообщается, что соответствующий проект постановления Кабмина уже подготовлен ассоциацией и будет подан на рассмотрение в Министерство аграрной политики и продовольствия.

В ассоциации надеются, что документ будет принят на протяжении октября т.г.

Как сообщал УНИАН, в марте т.г. правительство временно, до конца 2011/2012 маркетингового года (МГ, сентябрь 2011 г. - август 2012 г.), уже снижало минимальную цену на сахар с 5,91 тыс. грн до 5,1 тыс. грн за тонну .

Согласно действующему законодательству, субъекты, реализующие или покупающие сахар по ценам ниже минимальных, должны платить штрафные санкции.

Справка УНИАН. По прогнозам Минагропрода, урожай свеклы в этом году ожидается в объеме 15,7-16,2 млн тонн, из которых прогнозируется производство 1,8 млн тонн сахара.

Напомним, украинские сахарные заводы в 2011-2012 маркетинговом году произвели 2,33 млн тонн сахара из сахарной свеклы урожая 2011 г. при потребности внутреннего рынка в 1,86 млн тонн.