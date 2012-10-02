На границе с Молдовой уже в третий раз выявлены два спиртопровода

11:31, 02 октября 2012
Агро
0

Недалеко от украинско-молдавской границы 1 октября пограничники отдела «Большая Кисница» Могилев-Подольского отряда выявили два спиртопровода.

Как сообщили УНИАН в Могилев-Подольском пограничном отряде, один из них пограничники нашли в 50 м от границы недалеко от села Цекиновка. Трубопровод длиной 184 м был закопан на глубине 2 м. В ходе последующего осмотра берега Днестра пограничники выявили закопанную в земле горловину еще одного трубопровода, который протянулся на 93 м.

Оба трубопровода демонтированы. Проводятся совместные с молдавскими пограничниками мероприятия по установлению лиц, причастных к данному правонарушению.

С начала года на этом участке границы пограничники Могилев-Подольского отряда уже в третий раз выявляют спиртопроводы.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter