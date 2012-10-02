Kernel и Glencore купили зерновой экспортный терминал в России за 265 млн долл.

Один из крупнейших в Украине агропромышленных холдингов Kernel совместно со швейцарской компанией Glencore International приобрели зерновой экспортный терминал в российском порту «Тамань» за 265 млн долл. Об этом говорится в сообщении компании.

Согласно сообщению, сделка по приобретению терминала была заключена с российской компанией «ЭФКО». В результате сделки Kernel и Glencore International получили по 50% доли нового актива.

Сообщается, что приобретенный зерновой терминал является одним из самых крупных на российской черноморской полосе. Пропускная способность терминала - 3 млн тонн зерна в год.

Как сообщал УНИАН, агрохолдинг Kernel в 2012-м финансовом году сократил чистую прибыль до 198,6 млн долл. с 226,04 млн долл. в прошлом финансовом году.

Справка УНИАН. Контролируемый бизнесменом Андреем Веревским агрохолдинг Kernel, который вышел на Варшавскую фондовую биржу в 2007 году, является крупнейшей по капитализации украинской компанией на польском рынке, акции которой с прошлого года включены в индекс «голубых фишек».

Компания, которая продала в рамках IPO 36% акций за 221 млн долларов, после которого провела еще несколько допразмещений, на последнем закрытии стоила около 1,8 млрд долларов.

Холдинг производит сырое, рафинированное и бутылированное масло под торговыми марками «Щедрый ДАР», «Стожар», «Чумак Домашняя», «Чумак Золота» на Полтавском, Приколотнянском и Волчанском маслоэкстракционных заводах, а также является крупным экспортером зерна.

Glencore International (г. Баар, Швейцария) – один из лидирующих мировых производителей и торговцев сырьевыми продуктами. Glencore владеет активами по добыче, производству, переработке, транспортировке, хранению металлов и минеральных ресурсов, энергетических и сельскохозяйственных продуктов по всему миру. Владеет крупным украинским переработчиком подсолнечника ЗАО "Колос".