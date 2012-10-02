В Киеве 3, 5 и 6 октября состоятся сельхозярмарки. Цены обещают на 10-15% ниже рыночных

В Киеве 3, 5 и 6 октября состоятся традиционные сельскохозяйственные ярмарки.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской горгосадминистрации со ссылкой на информацию Главного управления внутренней торговли и бытового обслуживания населения.

На ярмарках будет реализовываться продукция фермерских хозяйств и сельскохозяйственных предприятий Киевской и других областей Украины.

3 октября ярмарки состоятся: в Днепровском районе на ул. Воссоединения, 2-8; в Подольском районе на просп. Правды, 31-35; в Шевченковском районе на ул. Трудовой, 7-а.

5 октября ярмарки организуют: в Голосеевском районе на просп. 40-летия Октября, 116; в Деснянском районе на ул. Маяковского, 63/12; в Днепровском районе на ул. Алма-Атынской, 109 и ул. Вершигоры, 1; в Печерском районе на углу ул. Первомайского и Мечникова и на ул. О. Вишни, 8; в Подольском районе на просп. Правды, 5-11; в Святошинском районе на ул. Зодчих, 62-64; в Шевченковском районе на ул. Воровского, 2-4, ул. Рижской, 1, ул. Якира, 19, ул. В. Пика, 18, угол ул. Щусева и Тираспольской.

6 октября ярмарки состоятся: в Голосеевском районе на ул. Бурмистенко (в пределах улиц Васильковской и Ломоносова), в Дарницком районе на ул. Ревуцкого; в Деснянском районе на ул. М. Цветаевой (в пределах ул. Закревского и просп. Маяковского) и на ул. Маяковского, 63/12; в Днепровском районе на ул. Труда, 3-9; в Оболонском районе на ул. Л. Гавро, 1-9; в Печерском районе на ул. Драгомирова, 10/10; в Подольском районе на ул. Светлицкого, 25; в Святошинском районе на ул. Генерала Наумова, 23; в Соломенском районе на просп. Комарова, 28 и на ул. Пулюя, 5; в Шевченковском районе на ул. Подвойского, 2-12.

На ярмарках потребителям предложат разнообразные продукты питания почти из всех регионов Украины: картофель, овощи, фрукты, мясо и мясные продукты, рыбу и рыбопродукты, сахар, крупяные изделия, масло, мед, консервированные продукты и другие продовольственные товары от непосредственных товаропроизводителей, предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности по ценам на 10-15% ниже рыночных.