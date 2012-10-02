«Яготинский маслозавод» привлек кредит на 19,9 млн грн

Одна из крупнейших производителей молочной продукции - компания «Яготинский маслозавод», входящая в состав холдинга «Молочный альянс», привлекла заем в размере 19,9 млн грн.

Об этом компания заявила в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Сообщается, что заем предоставляет компания по управлению активами (КУА) «Эталон Эссет Менеджемент» сроком на год под 24% годовых.

Дата зачисления средств — 28 сентября текущего года.

Компания «Яготинский маслозавод» не сообщает о целевом назначении заема.

Как сообщал УНИАН, «Яготинский маслозавод» заявлял о планах запустить в ноябре текущего года завод по производству детского питания мощностью 35 тонн готовой продукции в день. Компания оценивала инвестиции в строительство и запуск завода на уровне 150 млн грн.

Справка УНИАН. ПАО «Яготинский маслозавод» входит в состав холдинга АО «Молочный альянс» и выпускает 16 видов молочной продукции под торговой маркой «Яготинское».

АО «Молочный альянс» - группа компаний, объединяющая предприятия по производству и сбыту сыров и цельномолочной продукции. В состав холдинга входят 9 предприятий: Пирятинский, Баштанский, Городенковский, Згуровский, Тростянецкий, Новоархангельский сырзаводы, Золотоношский маслодельный комбинат, Яготинский маслозавод, «Варвамаслосырзавод» и компании «Эталонмолпродукт» и торговый дом «Эталон». Продукция предприятий холдинга выпускается под торговыми марками «Молочный шлях», «Славия», «Здорово», «Яготинское».