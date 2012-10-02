Аграрный фонд выплатил аграриям 1,3 млрд грн по форвардным контрактам

Аграрный фонд выплатил аграриям 1,3 млрд грн за продовольственное зерно, поставленное в государственный интервенционный фонд по форвардным контрактам. Об этом говорится в сообщении Аграрного фонда со ссылкой на генерального директора Игоря Якубовича.

«Аграрным фондом были заключены контракты на поставку 876 тыс. тонн зерна общей стоимостью 1,6 млрд грн, из которых 1,3 млрд грн уже перечислены сельхозтоваропроизводителям», - сообщил И.Якубович.

Он отметил, что аграрии Волынской области полностью выполнили взятые обязательства. Уровень выполнения условий контрактов в Луганской области составляет 97%, Ивано-Франковской - 94%, Донецкой - 92%, Житомирской и Харьковской - по 86%.

Глава ведомства также отметил, что это зерно будет направлено на переработку для обеспечения регионов мукой для изготовления социальных сортов хлеба.

Также И.Якубович отметил, что предельный срок поставки зерна на условиях форварда истекает 1 ноября.

Напомним, после подписания форвардного контракта аграрии получили 50% суммы в виде авансового платежа, а остальные 50% получают после поставки зерна на сертифицированные склады аграрного фонда. При невыполнении аграриями условий контрактов предусмотрены штрафные санкции.