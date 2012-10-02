Завтра дожди ожидаются только на западе Украины

Завтра в западных областях Украины ожидаются кратковременные дожди, грозы, днем на Закарпатье и в Карпатах местами сильные дожди.

На остальной территории переменная облачность, без осадков, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Ветер преимущественно юго-восточный, на крайнем западе с переходом в северо-западный, 5-10 м/с, днем в Карпатском регионе местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 9-14°, на побережье морей 15-20°, в восточных областях и на севере Левобережья 6-11°; днем 20-25°, в южной части до 28°, на крайнем западе страны 16-21°.

В Киеве и области в среду осадки не ожидаются. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура по области ночью 9-14°, днем 20-25°, в Киеве ночью 11-13°, днем 22-24°.

Сегодня температура воды в Черном и Азовском морях была 20-22°, в Днепре возле Киева 16°.