ВР не поддержала 2 законопроекта о продлении моратория на продажу сельхозземель

Верховная Рада Украины не поддержала два законопроекта, которыми предлагалось продлить мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения до 1 января 2014 года.

Как передает корреспондент УНИАН, за законопроект, автором которого является народный депутат Владимир Яворивский (фракция "БЮТ-Батьківщина"), «О внесении изменений в пункты 14 и 15 раздела Х «Переходные положения» Земельного кодекса Украины относительно срока на продажу земельных участков» проголосовали лишь 111 (при необходимых 226 – УНИАН) народных депутатов.

За второй законопроект с аналогичным названием, автором которого является народный депутат (фракция КПУ) Петр Симоненко, проголосовали лишь 102 народных депутата из 350, зарегистрированных в сессионном зале.

Не голосовала почти в полном составе фракция Партии регионов.

Как известно, действие моратория на продажу сельхозземель заканчивается 1 января 2013 года.

В то же время, сегодня на брифинге лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов отметил, что в соответствии с законодательством Украины, мораторий будет действовать до того момента, пока не будет принят закон о земельной реформе.