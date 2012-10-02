Создание Госзембанка станет первым шагом к приватизации земли в крупных объемах — эксперт

Создание Государственного земельного банка станет первым шагом к приватизации в Украине земли сельскохозяйственного назначения в крупных масштабах.

Такое мнение на пресс-конференции в УНИАН высказал народный депутат Украины, член бюджетного комитета Верховной Рады Павел Жебривский.

По его мнению, принятый парламентом закон о Государственном земельном банке — «это первый шаг к приватизации земли в больших размерах».

Народный депутат считает, что после передачи земли сельскохозяйственного назначения в земельный банк он может быть корпоратизирован.

«Акции банка могут быть выкуплены и, таким образом, с легкой руки порядка 7-9 млн га земли будет в собственности людей, приближенных к власти... Земля может перейти в руки одной семьи достаточно быстро и за небольшие деньги», - подчеркнул он.

В свою очередь руководитель экспертного центра совместного проекта USAID UNITER Past Ukraine и Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Украины Роман Коринец высказал мнение, что Госзембанк должен создаваться путем разработки отдельного законопроекта, поскольку в существующем виде в документе прописаны только общие нормы.

«В таком деле, как земельный ипотечный банк, должен быть особенный закон. В положениях Земельного кодекса Украины четко записано, что должно быть не какое-то инородное вкрапление в закон «О размежевании земель государственной и коммунальной собственности», чтобы передать земли какому-то земельному ипотечному банку, а должен быть отдельный закон о земельном ипотечном банке», - считает эксперт.

Р. Коринец добавил, что закон должен сначала пройти общественное обсуждение, в котором бы определили принципы управления банком и его философию, а затем решали бы вопрос о передаче банку земель.

Как сообщал УНИАН, 18 сентября Верховная Рада Украины приняла Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О банках и банковской деятельности» относительно Государственного земельного банка».

В соответствии с законом, Кабинет министров имеет право формировать уставный капитал Государственного земельного банка за счет денежных взносов и взносов в виде земельных участков.

2 июля Кабинет министров Украины своим постановлением создал Государственный земельный банк. Согласно документу, создается Публичное акционерное общество «Государственный земельный банк» с уставным капиталом 120 млн грн. 100% уставного капитала банка принадлежат государству. Уставный капитал Госзембанка будет сформирован путем размещения и выпуска 120 млн простых именных акций номинальной стоимостью 1 грн каждая.

6 сентября Верховная Рада Украины приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно размежевания земель государственной и коммунальной собственности».

Среди прочего, закон вводит в действие Государственный земельный банк, который должен предоставлять исключительно крестьянским, фермерским, сельскохозяйственным предприятиям кредиты под не более чем 5% ставки Национального банка.