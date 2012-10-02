Мораторий на продажу сельхозземель следует продлить до 2020 года – эксперт

В Украине мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения, который должен быть отменен 1 января 2013 года, следует продлить до 2020 года.

Такое мнение на пресс-конференции в УНИАН высказал глава Всеукраинского комитета защиты родной земли Иван Томич.

«Нужно продлевать мораторий, но не так, как это делается на протяжении последних семи лет... Продлевать мораторий как минимум до 2020 года. Чтобы дать возможность предотвратить угрозу, которая стоит перед обществом в сфере земельных вопросов», - сказал он.

И. Томич отметил, что за период действия моратория необходимо провести инвентаризацию земель, а также провести национальный круглый стол, посвященный рынку сельхозземель.

По его оценкам, на сегодня в руках олигархов сконцентрировано более 13 млн га сельскохозяйственных земель.

«За 2012 год в руках олигархов дополнительно сконцентрировалось почти 2 млн га земли, и на сегодня эта цифра составляет свыше 13 млн га земли. Это почти половина земель сельскохозяйственного назначения в стране», - подчеркнул глава комитета.

В то же время порядка 7 млн га земли «спрятаны с карты Украины». «Они скрыты, то есть нет практически документов на право собственности, на право пользования и аренды», - уточнил он.

В свою очередь президент Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Украины Николай Миркевич высказал мнение, что сельскохозяйственная земля вообще не должна продаваться, а только сдаваться в аренду.

Народный депутат Украины, член бюджетного комитета Верховной Рады Павел Жебривский отметил, что купить сельхозземлю за 25 тыс. грн за гектар не могут себе позволить фермеры, таким образом, земля окажется в руках латифундистов.

По его мнению, следует ввести норму, согласно которой только государство могло бы выкупать сельхозземлю и сдавать ее в аренду на долгосрочный период.

При этом мелким фермерам должны предоставляться дотации от государства, а средние фермеры, имеющие от 2 тыс. га земли, не должны получать такие дотации.

По мнению экс-руководителя подразделения продовольственной безопасности Службы безопасности Украины Сергея Тарана, если сельхозземля перейдет в собственность агрохолдингов через подставных лиц, «мы потеряем украинское село».

«На мой взгляд, нужно обязательно вернуться к схеме выкупа государством этой земли. Пусть это растянется на долгие годы, но эта земля должна быть в управлении сельских советов. Средства от аренды должны поступать на развитие села», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк заявляет, что Украина готова к снятию моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения.

2 октября 2012 года Верховная Рада Украины не поддержала два законопроекта, которыми предлагалось продлить мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения до 1 января 2014 года.

9 декабря 2011 г. Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона «О рынке земель».

20 декабря 2011 года Верховная Рада продлила до 1 января 2013 года мораторий на продажу земли сельхозназначения.