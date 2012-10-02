«Крафт Фудз Украина» вошла в состав Mondelez International

Глобальная корпорация Kraft Foods 1 октября 2012 года разделилась на две независимые публичные компании: глобальную корпорацию по производству снеков Mondelez International и продуктовую компанию Kraft Foods Group, Inc, которая будет работать исключительно в США и Канаде.

Как сообщила УНИАН пресс-служба компании, после разделения ПАО «Крафт Фудз Украина» стало частью глобальной компании Mondelez International и в течение следующих двух лет название компании в Украине будет изменено на близкое к глобальной.

При этом в компании подчеркнули, что стратегия ЗАО «Крафт Фудз Украина» остается неизменной.

Справка УНИАН. ПАО «Крафт Фудз Украина» работает в Украине с 1995 года.

Компания является одним из крупнейших производителей в Украине в категориях кофе, соленые снеки, печенье, шоколад, жевательная резинка и леденцы.

В состав компании входят Тростянецкая кондитерская фабрика (Сумская обл.) и Вышгородский филиал по производству картофельных чипсов (Киевская обл.).

Продукция компании представлена брендами Jacobs, Carte Noire, Корона, Milka, «Мишка «Барни», Oreo, TUC, Люкс, Halls, Dirol, Picnic, Tassimo и «BelVita. Добрий ранок!».

Общий годовой оборот бизнеса «Крафт Фудз Украина» по итогам 2011 г. составил более 450 млн долл.