Рада перераспределила расходы для финансирования деятельности Госземагентства

Верховная Рада Украины внесла изменения в государственный бюджет на текущий год и перераспределила расходы, которые выделены на финансирование деятельности Госземагентства.

Как передает корреспондент УНИАН, «за» принятие Закона «О внесении изменений в дополнение №3 к Закону Украины «О государственном бюджете Украины на 2012 год» (№11223) проголосовали 264 народных депутата из 330 зарегистрированных в сессионном зале.

Законом осуществляется перераспределение расходов, а именно: уменьшается объем расходов развития по программе «Проведения земельной реформы» на сумму 237102,9 тыс. гривен и увеличивается на эту же сумму объем расходов потребления по программе «Руководство и управление в сфере земельных ресурсов», с целью обеспечения соответствующим объемом расходов на оплату труда работников территориальных органов Госземагентства Украины и оплаты работ Центра ГЗК, в случае приобщения его к предоставлению Госземагентством Украины отдельных этапов административных услуг.