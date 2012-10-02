Экспорт зерна из Украины в июле-сентябре вырос на 65%

Экспорт зерна из Украины в июле-сентябре 2012/2013 маркетингового года (МГ, июль 2012 г. - июнь 2013 г.) составил 5,504 млн тонн, что на 65% превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины.

Сообщается, что за 3 месяца текущего МГ экспорт пшеницы составил 2,623 млн тонн, что на 69% больше, чем в июле-сентябре 2011/2012 МГ. В том числе, экспорт продовольственной пшеницы увеличился до 2 млн тонн против 1,4 млн тонн, фуражной - до 0,616 млн тонн с 0,133 млн тонн. Экспорт ячменя сократился на 18% - до 1,329 млн тонн против 1,619 млн тонн, кукурузы - увеличился в 12 раз - до 1,479 млн тонн. Экспорт других зерновых составил 72,1 тыс. тонн.

В сентябре нового маркетингового года Украина поставила на внешние рынки 2,428 млн тонн зерновых культур, в том числе, экспорт пшеницы составил 1,323 млн тонн, ячменя - 0,711 млн тонн и кукурузы - 0,359 млн тонн.

Кроме того, в июле-сентябре поставки на внешние рынки масличных культур выросли почти вдвое - до 0,803 млн тонн, в том числе экспорт рапса вырос на 39% - до 0,618 млн тонн, и сои - в 5,6 раза - до 184,5 тыс. тонн. В сентябре экспорт рапса составил 0,304 млн тонн и сои - 0,062 млн тонн.

Напомним, Минагропрод ожидает, что урожай зерна в текущем году составит 45-46 млн тонн против 56,7 млн тонн в 2011 году.

Минагропрод и зернотрейдеры договорились, что экспорт зерна из Украины в 2012/13 МГ не превысит 19,4 млн тонн, в том числе 4 млн тонн пшеницы, 3 млн тонн ячменя и 12,4 млн тонн кукурузы.