В закон о семенах и посадочном материале внесены изменения

Верховная Рада Украины приняла в целом изменения к Закону Украины “О семенах и посадочном материале”.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие данного решения проголосовали 240 народных депутатов из 308, зарегистрированных в сессионном зале.

К субъектам семеноводства и рассадничества относятся физические и юридические лица, которым предоставлено право заниматься производством, реализацией семян и посадочного материала в соответствии с законом. Государственное управление в сфере семеноводства и рассадничества осуществляют Кабинет министров Украины, центральный орган исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную аграрную политику, и центральный орган исполнительной власти, который обеспечивает реализацию государственной политики в сфере надзора (контроля) в агропромышленном комплексе.

Система семеноводства и рассадничества состоит из звеньев добазового, базового и сертифицированного семеноводства и рассадничества, государственного резервного семенного фондов коллекционных пестиковых насаждений многолетних растений.

Научное обеспечение семеноводства и рассадничества осуществляют Национальная академия аграрных наук Украины, Национальная академия наук Украины, другие научно-исследовательские учреждения, научные организации и физические лица, которые осуществляют научные исследования в сфере семеноводства и рассадничества, а также научные организации и их опытные хозяйства, которые действуют в системе высшего профессионального образования в этой сфере, в соответствии со своими полномочиями (правами), а также другие организации, которые проводят исследования в сфере семеноводства в установленном законом порядке, а именно:

осуществляют научные исследования по вопросам сортоизучения, семеноводства и рассадничества;

сотрудничают с научными учреждениями других государств.

Государственный резервный семенной фонд создается в объемах, утвержденных Кабинетом министров Украины, для обеспечения семенами и посадочным материалом районов, которые не производят собственных семян и посадочного материала или имеют ограниченные возможности его производства, предоставления помощи в случае уничтожения или повреждения семенных посевов и насаждений в результате стихийного бедствия, а также для обеспечения сортообновления, сортозамены и реализации семян и посадочного материала по международным договорам.

Кабинет министров Украины утверждает общий объем формирования государственного резервного семенного фонда в объеме не меньше пяти процентов потребности государства в семенах и посадочном материале.