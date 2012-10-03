ВР разрешила продажу иностранцам несельскохозяйственных земель

Верховная Рада Украины приняла в целом Закон «О внесении изменений в Земельный кодекс Украины относительно обретения права собственности на землю».

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие данного решения проголосовали 234 народных депутата из 307, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом предусматривается, что земельные участки сельскохозяйственного назначения не могут быть получены в собственность иностранцами, лицами без гражданства, иностранными предприятиями, предприятиями, в уставном (складочном) капитале которых есть иностранная инвестиция (совместными предприятиями, предприятиями с иностранными инвестициями), юридическими лицами, созданными в соответствии с законодательством иностранных государств, иностранными государствами, международными правительственными и неправительственными организациями (кроме обретения таких земельных участков в порядке наследования).

Юридические лица, основанные в соответствии с законодательством Украины, могут получать в собственность земельные участки для осуществления хозяйственной деятельности в случае приобретения по гражданско-правовым договорам; внесения земельных участков учредителями (участниками) таких юридических лиц в уставный (складочный) капитал; принятия наследства; возникновения других оснований, предусмотренных законом.

Юридические лица, созданные в соответствии с законодательством иностранных государств, могут получать в собственность земельные участки несельскохозяйственного назначения в пределах населенных пунктов в случае приобретения объектов недвижимого имущества и для сооружения объектов, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности; за пределами населенных пунктов в случае приобретения объектов недвижимого имущества.

Юридические лица, созданные в соответствии с законодательством иностранных государств, иностранные предприятия, предприятия, в уставном (складочном) капитале которых есть иностранная инвестиция (совместные предприятия, предприятия с иностранными инвестициями), могут приобретать в собственность земельные участки несельскохозяйственного назначения из земель частной собственности в ряде случаев.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.