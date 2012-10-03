Агрохолдинг «Мироновский хлебопродукт» выкупил еще около 1% своих акций

Компания «Мироновский хлебопродукт», один из крупнейших агрохолдингов Украины, специализирующийся на производстве мяса птицы и выращивании зерновых культур, в течение третьего квартала 2012 г. приобрела около 1 млн глобальных депозитарных расписок (GDR), что составляет около 1% от общего количества акций компании.

Об этом говорится в сообщении компании.

Одна расписка равна одной обыкновенной акции по средней цене 14,5 долл. за одну глобальную депозитарную расписку по программе обратного выкупа акций.

В компании напомнили, что с начала 2012 г. компания в сумме приобрела около 3,3% общего количества акций.

Справка УНИАН. Компания «Мироновский хлебопродукт» - крупнейший украинский производитель курятины. Помимо птицеводства и смежных производств, холдинг занимается выращиванием кукурузы, подсолнечника, пшеницы, рапса, фруктов, а также производством говядины, колбасных изделий.

На рынке холдинг представлен торговыми марками «Наша Ряба», «Легко!», «Дружба народов», «Бащинский», «Европродукт», «Сертифицированный Ангус», «Фуа Гра».

В 2011 году МХП увеличил чистую прибыль до 259 млн долл., что на 20% превысило показатель 2010 года. Валовой доход компании в 2011 году, благодаря росту продаж куриного мяса, вырос до 1,229 млрд долл. с 944 млн долл. в 2010 году.

Показатель EBITDA холдинга в прошлом году вырос до 401 млн долл. с 325 млн долл. в 2010 году, а EBITDA margin сократилась до 33% с 34% годом ранее.

В 2008 году компания MHP S.A. продала в Лондоне в рамках IPO около 19,4% своих акций за 323 млн долл. В настоящее время на Лондонской бирже торгуется 35% акций этой компании.