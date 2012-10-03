Аграрный фонд планирует закупить 1,3 млн тонн зерна по форвардным контрактам
11:41, 03 октября 2012Агро
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Аграрный фонд планирует закупить 1,3 млн тонн зерна урожая 2013 года по форвардным контрактам.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.
В Минагропроде напомнили, что форвардные закупки зерна 2013 года, согласно новому механизму, будут проводятся во время осенних полевых работ.
Кроме того, аграриям предоставлена возможность привлекать бюджетные кредиты в режиме государственных форвардных закупок по ставке Нацбанка 6,8% годовых.
Как сообщал УНИАН, в т.г. Аграрный фонд заключил контракты на поставку 876 тыс. тонн зерна урожая 2012 года на общую сумму 1,6 млрд грн.
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