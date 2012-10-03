Аграрный фонд планирует закупить 1,3 млн тонн зерна по форвардным контрактам

Аграрный фонд планирует закупить 1,3 млн тонн зерна урожая 2013 года по форвардным контрактам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

В Минагропроде напомнили, что форвардные закупки зерна 2013 года, согласно новому механизму, будут проводятся во время осенних полевых работ.

Кроме того, аграриям предоставлена возможность привлекать бюджетные кредиты в режиме государственных форвардных закупок по ставке Нацбанка 6,8% годовых.

Как сообщал УНИАН, в т.г. Аграрный фонд заключил контракты на поставку 876 тыс. тонн зерна урожая 2012 года на общую сумму 1,6 млрд грн.