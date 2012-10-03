В Украине к 3 октября озимые высеяны на 5,3 млн га - 65% от прогноза

В Украине на 3 октября текущего года озимые зерновые посеяны на площади 5,3 млн га, что составляет 65% прогнозируемых площадей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

Согласно сообщению, озимая пшеница посеяна на 4,6 млн га (73% прогноза), рожь - на 275 тыс. га (87%) и озимый ячмень - на 233 тыс. га (18%).

Ранее Минагропрод заявлял, что озимыми культурами под урожай 2013 года планируется засеять 9,1 млн га, в том числе озимыми зерновыми культурами - 8,1 млн га и озимым рапсом - 0,9 млн га. В конце сентября министр агрополитики Николай Присяжнюк сообщил, что площадь под посевами озимых культур под урожай 2013 г. планируется увеличить на 1% - до 9,2 млн га.

Гидрометцентр Украины отмечает, что погодные условия в большинстве восточных областей, на юге Украины и в Винницкой области в третьей декаде сентября крайне неблагоприятны для сева озимых культур. Из-за погодных условий запланированные объемы работ по севу озимых культур в этих областях могут быть выполнены со значительной задержкой и не в полном объеме.