Украина в 2012/13 МГ увеличит производство подсолнечного масла до 3,7 млн тонн - эксперты

Украина в 2012/2013 маркетинговом году (МГ, сентябрь 2011 - август 2012 г.) увеличит производство подсолнечного масла на 2,7% - до 3,7 млн тонн.

Об этом сообщила в своем выступлении на международной конференции «Oilseeds & Oils 2012» руководитель отдела внешнеэкономической деятельности информагентства «АПК-Информ» Кристина Серебрякова, сообщает агентство.

К.Серебрякова отметила, что в сезоне 2010/11 в Украине было произведено 3,1 млн тонн подсолнечного масла, тогда как в 2011/12 МГ данный показатель достиг уже 3,6 млн тонн. «Данная тенденция сохранится и в новом сезоне — согласно нашим прогнозам, объемы производства украинского подсолнечного масла в 2012/13 МГ достигнут 3,7 млн тонн», - сказала эксперт.

Что касается экспорта подсолнечного масла из Украины, по данным К.Серебряковой, в 2010/11 МГ Украина поставила на внешние рынки 2,6 млн тонн указанной продукции, в 2011/12 МГ экспорт составил уже 3,1 млн тонн. В сезоне-2012/13 прогноз объема поставок продукции на внешние рынки озвучивается аналитиками агентства на уровне 3,2 млн тонн.

Как сообщал УНИАН, по данным ассоциации «Укролияпром», экспорт подсолнечного масла из Украины в 2011/2012 маркетинговом году по сравнению с прошлым МГ увеличился на 17% - до 3,2 млн тонн. Основным импортером украинского масла стала Индия (30% от общих поставок), а также страны Ближнего Востока и Европы.

Производство подсолнечного масла в Украине за 2011/2012 МГ увеличилось по сравнению с предыдущим МГ на 20% - до 3,56 млн тонн.