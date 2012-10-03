Торговля фьючерсами украинской продпшеницы не оправдала надежд — Присяжнюк

Торговля фьючерсами украинской продовольственной пшеницы на Чикагской товарной бирже не оправдала надежд Министерства аграрной политики и продовольствия Украины и Чикагской биржи.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на брифинге в Кабинете Министров Украины министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк.

«Украинская пшеница на Чикагской бирже не достигла того уровня, который прогнозировали мы и Чикагская биржа», - отметил Н.Присяжнюк.

Он сообщил, что в 20-х числах октября этого года в Украину приедет рабочая группа экспертов Чикагской биржи для изучения причин такой низкой активности торговли украинским фьючерсом.

Министр сообщил, что в ходе визита экспертами Минагропрода и Чикагской биржи будет разработан совместный план действий на последующие годы.

Напомним, Чикагская биржа с 6 июня ввела новый фьючерс — пшеница, FOB, Черное море.

Размер контракта составит 5 тыс. бушелей (136 тонн), при этом поставки будут осуществляться в июле, сентябре, декабре, марте и мае. Базовым активом является мукомольная пшеница, которая поставляется на условиях FOB в пять украинских портов: Одесса, Ильичевск, Севастополь, Южный и Николаев, а также в три российских и один румынский порт.

В сентябре т.г. Н.Присяжнюк заявил, что Украина ведет переговоры с Чикагской товарной биржей о введении фьючерсных контрактов на семена подсолнечника, подсолнечное масло, ячмень и кукурузу на Чикагской бирже.