Аграрный фонд будет ежемесячно поставлять 34 тыс. тонн муки для социального хлеба

Аграрный фонд заключил договоры с областными государственными администрациями и пекарнями на ежемесячную поставку 34 тыс. тонн муки для производства массовых сортов хлеба. Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

Сообщается, что договоры заключены с предприятиями 19 областей Украины. Также продолжается перемещение зерна для равномерного распределения на перерабатывающих предприятиях.

По данным Минагропрода, потребность регионов в муке для производства массовых сортов хлеба оценивается в 79 тыс. тонн ежемесячно. В том числе, пшеничной муки необходимо 67,4 тыс тонн ежемесячно, ржаной — 12,4 тыс тонн.

Как сообщал УНИАН, Аграрный фонд начал интервенцию муки на хлебозаводы и розничный рынок в середине сентября. По словам министра аграрной политики Н.Присяжнюка, цена на муку из Аграрного фонда в рознице будет на 1 гривню дешевле сложившейся на рынке.