Литвин убежден, что и в 2013 году рынка земли не будет

Председатель Верховной Рады Владимир Литвин убежден, что и в 2013 году рынок земли в Украине не будет открыт.

Об этом он написал на «Фейсбуке».

По словам спикера, предложенные два законопроекты о продлении моратория на продажу сельхозземель, которые вчера не поддержала Верховная Рада, «были скорее всего дополнительной страховкой против введения рынка земли». «Но и, конечно же, попыткой понравиться людям старшего поколения, которые не принимают саму идею продажи земли», - добавил он.

«Убежден, что и в 2013 году рынка земли не будет в силу целой группы обстоятельств. Но меня беспокоит другое - теневой рынок земли, причем по бросовым ценам. Вот над этим надо работать», - подчеркнул В.Литвин.

Как сообщал УНИАН, 2 октября Верховная Рада не поддержала два законопроекта, которыми предлагалось продлить мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения до 1 января 2014 года.

За законопроект, автором которого является народный депутат Владимир Яворивский (фракция "БЮТ-Батьківщина"), «О внесении изменений в пункты 14 и 15 раздела Х «Переходные положения» Земельного кодекса Украины относительно срока на продажу земельных участков» проголосовали лишь 111 (при необходимых 226 – УНИАН) народных депутатов.

За второй законопроект с аналогичным названием, автором которого является народный депутат Петр Симоненко (фракция КПУ), проголосовали лишь 102 народных депутата из 350, зарегистрированных в сессионном зале.

Не голосовала почти в полном составе фракция Партии регионов.

Как известно, действие моратория на продажу сельхозземель заканчивается 1 января 2013 года.

В то же время 2 октября лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов отметил, что в соответствии с законодательством Украины, мораторий будет действовать до того момента, пока не будет принят закон о земельной реформе.