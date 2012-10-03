KSG Agro до конца года запустит завод по выпуску биотоплива

KSG Agro, один из крупнейших украинских агрохолдингов, планирует до конца 2012 года запустить предприятие по производству топливных гранул из сельскохозяйственных отходов мощностью 60 тыс тонн продукции в год в Днепропетровской области. Об этом корреспонденту УНИАН сообщила пресс-служба агрохолдинга.

Компания не озвучивает объемов инвестиций в данный проект.

Сообщается, что на сегодня компания имеет 2 линии по производству топливных гранул общей мощностью 7 тыс. тонн в год.

«Мы частично используем гранулы для себя. У нас сейчас строится свинокомплекс, который уже полностью будет работать не на газе, а на гранулах. Другие предприятия мы также будем переориентировать на биотопливо», - отметили в компании.

Кроме того, часть произведенного биотоплива компания планирует экспортировать в Польшу и на данный момент ведет переговоры о поставках.

Справка УНИАН. KSG Agro – вертикально-интегрированная компания, работающая практически во всех сегментах агрорынка, включая производство, хранение, переработку и продажу сельскохозяйственной продукции. Земельный банк холдинга составляет 61 тыс. га. В 2011 году компания начала заниматься животноводством и запустила производство биотоплива.

В первом полугодии 2012 года агрохолдинг KSG Agro сократил чистую прибыль до 8,975 млн долл. с 18,75 млн долл. за аналогичный период 2011 года.