Правительство предлагает отменить маркировку продуктов без ГМО

Правительство предлагает отменить маркировку продуктов, которые не содержат генетически модифицированные организмы. Об этом 3 октября на брифинге сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк.

По словам министра, Кабмин одобрил законопроект, который предусматривает, что производители продуктов без содержания ГМО имеют право не указывать этого факта на упаковке.

«Сегодня мы рассмотрели и приняли законопроект, который предусматривает новые условия и требования к маркировке продуктов питания, касающиеся наличия в ней генно-модифицированных организмов. Тот коллапс, который существовал, когда необходимо было маркировать факт отсутствия в продукции ГМО, будет ликвидирован», - сообщил Н.Присяжнюк.

Документом предусматривается, что продукты питания, в которых содержится ГМО, в том числе до 0,9%, будут обязательно промаркированы.

Как сообщил Н.Присяжнюк, законопроект будет в ближайшее время направлен на рассмотрение Верховной Рады.

Как сообщал УНИАН, в феврале 2012 Верховная Рада Украины приняла в целом Закон «О внесении изменений в Закон Украины “О государственной системе биобезопасности при создании, испытании, транспортировке и использовании генетически модифицированных организмов».

Закон предусматривает, что субъекты ведения хозяйства, которые впервые вводят в обращение продукцию, которая содержит ГМО или получена с их использованием, составляют в произвольной форме письменную декларацию, в которой в обязательном порядке отмечаются сведения о субъекте ведения хозяйства, то, такая продукция содержит ГМО или получена с их использованием, а также приводится номер такой продукции в Государственном реестре ГМО.

Напомним, в июле 2009 года Кабмин повысил уровень допустимого содержания ГМО в продуктах с 0,1% до 0,9% . Продукты, содержание ГМО в которых выше 0,9%, подлежат маркировке. В перечне составляющих пищевого продукта после наименования каждого ингредиента из тех, что содержат ГМО или произведены с их использованием, в скобках дописывается “генетически модифицированный”, “содержит генетически модифицированный организм” или “произведен из генетически модифицированного организма” с указанием наименования организма или к каждой такой составляющей делается сноска.