В Беларуси с 4 октября на 30% подорожает мясо

В Беларуси с 4 октября увеличиваются предельные максимальные отпускные цены на свинину и говядину потушную.

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью Министерства экономики Беларуси, соответствующее решение содержится в постановлении Минэкономики от 1 октября 2012 года №78.

Так, в соответствии с документом, предельная отпускная цена на говядину потушную увеличится на 30,6% и составит 31,7 тыс. белорусских рублей (около 30 грн – УНИАН) за килограмм. Этот же показатель для свинины потушной 1-й и 2-й категории вырастет на 29,3% и составит 30,4 тыс. рублей (29 грн) за 1 кг.

«Мясоперерабатывающим организациям предоставлена возможность повышения отпускных цен на эту продукцию, не превышая установленных предельных максимальных отпускных цен», - отметили в Минэкономики Беларуси.

Справка УНИАН. Предыдущее повышение максимальных отпускных цен на потушную свинину и говядину, которые относятся к социально значимым товарам в Беларуси, было проведено 17 мая, и цены тогда повысились на 34,7%.