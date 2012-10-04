Аграрии с начала года привлекли 6 млрд грн кредитов

Украинские аграрии с начала текущего года привлекли 6 млрд грн кредитов, что несколько меньше объемов кредитования прошлого года. Об этом во время веб-конференции сообщил директор департамента Министерства аграрной политики и продовольствия Баграт Ахиджанов.

«По состоянию на сегодня аграрии привлекли около 6 млрд грн кредитных средств. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года это немного меньше», - сказал Б. Ахиджанов.

Он не уточнил данных о кредитах, привлеченных на проведение осенних полевых работ, однако сообщил, что финансовые ресурсы аграриев сегодня на 50% состоят из собственных средств, на 30-40% - из средств, привлеченных путем авансовых товарных продаж, и на 10-20% — из кредитных средств.

По словам Б.Ахиджанова, как правило, кредиты на осеннюю посевную кампанию составляют 2,5-2,7 млрд грн.

Более точный срез по структуре финансовых операций в аграрном секторе будет предоставлен к концу ноября, сказал директор департамента.

Как сообщал УНИАН, по информации Национального банка Украины, объемы агрокредитования в Украине по итогам 8 месяцев составили 37 млрд грн.

Увеличение кредитования в агросфере произошло в первую очередь за счет выдачи кредитов в иностранной валюте.