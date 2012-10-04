Россия начинает товарные интервенции на зерновом рынке

Москва. Правительство России начинает товарные интервенции на зерновом рынке.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом премьер-министр России Дмитрий Медведев сказал сегодня в Москве в ходе заседания президиума правительства РФ.

«Мною принято решение о начале зерновых интервенций для регулирования общего баланса зерновых на рынке. Я поручаю министру сельского хозяйства подготовить предложения об объемах интервенций, о регионах, где они должны осуществляться, по всем существенным позициям», - сказал Д.Медведев.

Товарные интервенции, то есть реализация зерна из госфонда, проводятся в случае значительного повышения цен на рынке для стабилизации ситуации.

Как сообщал УНИАН, Россия в текущем году планирует экспортировать не менее 12 млн тонн зерна, несмотря на засуху.

Урожай зерновых в РФ в этом году составит 70-75 млн тонн.