Украина ограничит импорт лекарств на 20%

Ввоз импортных лекарств на территорию Украины с 1 марта 2013 года станет возможным только при наличии выданного госорганом сертификата качества, в результате чего более 2 тысяч лекарственных препаратов иностранного производства не будут допущены на национальный рынок.

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета Министров, информируя о выводах по итогам посещения премьер-министром Николаем Азаровым одной из столичных аптек.

Пресс-служба утверждает, что ограничение импорта лекарств проводится в соответствии с требованиями европейского и украинского законодательств в данной сфере. При этом названия препаратов, которые могут исчезнуть с рынка, или их товарные группы в пресс-релизе не называются.

На сегодняшний день в Государственном реестре лекарственных средств зарегистрированы 13721 лекарственный препарат, из них 9824 – лекарства импортного производства. В количественном выражении доля импортных препаратов значительно превышает долю отечественных лекарств по всем статьям, включая собственно лекарственные средства, субстанции и иммунобиологические препараты.

По разным оценкам общий годовой объем фармацевтического рынка Украины (по ценам производителей в 2010 году) составляет порядка 20 млрд грн.

В июне 2012 года между правительством и производителями и продавцами лекарств был подписан меморандум о взаимопонимании. За 4 месяца его существования доля присутствия украинских лекарств на внутреннем рынке выросла на 3%. Средневзвешенная стоимость отечественной продукции, входящей в Национальный перечень основных лекарств, со времени подписания меморандума снизилась на 17%, иностранных - на 1%.