ФАО снизила прогноз мирового производства зерна

ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (от англ. Food and Agriculture Organization, FAO) в октябре снизила прогноз мирового производства зерна в 2012 году на 9 млн тонн против сентябрьского прогноза - до 2,286 млрд тонн. Об этом говорится в докладе по прогнозу урожая и продовольственной ситуации, опубликованном организацией.

Согласно докладу, на уменьшение производства зерна оказывает влияние засуха в ключевых производящих регионах, включая США, Европу и Центральную Азию. Сообщается, что производство пшеницы сократилось на 5,2% и кормового зерна - на 2,3%.

В связи со снижением производства зерна ФАО также прогнозирует в 2013 году сокращение мировых запасов зерновых на 5,6% - до 499 млн тонн.

«Это (снижение объема производства - УНИАН) может привести к значительному сокращению мировых запасов зерна к закрытию сезонов в 2013 г. - на 28 млн тонн, до 499 млн тонн, даже если мировой спрос будет снижаться вследствие высоких цен», - говорится в докладе.

Также отмечается, что при нынешнем прогнозе производство зерна в 2012 году снизится по сравнению с рекордным урожаем прошлого года на 2,6%.

По прогнозам аналитиков ФАО, развивающиеся страны, особенно страны с низким доходом и продовольственным дефицитом, на фоне мирового снижения производства зерна в 2012 году достигнут рекордного уровня урожая зерновых.

«Производство зерна в этих странах в 2012 году, согласно прогнозу, достигнет рекордного уровня - 534 млн тонн, то есть увеличится на 1,7% по сравнению с богатыми урожаями 2011 года. За исключением Индии, крупнейшей страны в группе, урожай которой останется неизменным в этом году, совокупное производство зерна остальных 65 стран в группе с низким доходом и продовольственным дефицитом вырастет на 2,9%», - говорится в докладе ФАО.

Индекс продовольственных цен на зерно, по данным ФАО, в сентябре вырос на 1%, или на 3 пункта, - до 263 пунктов, по сравнению с августом, в связи с ростом цен на пшеницу и рис. В целом, индекс продовольственных цен ФАО в сентябре т.г. вырос по сравнению с аналогичным показателем в августе на 1,4%, или на 3 пункта, - до 216 пунктов.

Как сообщал ранее УНИАН, мировое потребление зерна в 2012-2013 гг., согласно прогнозам ФАО, составит 2 млрд 317 млн тонн, что немного ниже, чем в прошлом сезоне и на 2% ниже средней тенденции за последнее десятилетие.

Напомним, что, по прогнозам Министерства аграрной политики и продовольствия, производство зерна в Украине в текущем году составит почти 46 млн тонн против 56,7 млн тонн в 2011 г. Минагропрод и зернотрейдеры договорились, что экспорт зерна из Украины в 2012/13 МГ не превысит 19,4 млн тонн.