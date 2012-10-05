Аграрии Харьковской области собрали 2 миллиона зерновых

Аграрии Харьковской области преодолели двухмиллионный рубеж намолота зерновых. Об этом сообщает правительственный портал. С трудовой победой хлеборобов поздравил председатель областной государственной администрации Михаил Добкин.

«Благодаря современным технологиям выращивания зерновых культур, эффективной организации труда и, главное, настроения на победу, наши земледельцы подтвердили свое умение выращивать хороший урожай. Преодолен двухмиллионный рубеж, и это еще не предел - сбор урожая продолжается. И наша общая задача - собрать без потерь все, чем порадовали в нынешнем году поля Харьковской области», - сказал глава Харьковской ОГА.