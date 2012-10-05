В Полтавской области сгорели посевы кукурузы на площади более 26 гектаров.

Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, пожар произошел днем 4 октября в с. Лиман-2 Решетиловского района на кукурузном поле площадью 112 га фермерского хозяйства.

Подразделением МЧС и работниками хозяйства пожар ликвидирован. Жертв и пострадавших нет. Огнем уничтожена часть насаждений кукурузы на площади 26,7 га. Причина пожара устанавливается.