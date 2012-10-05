Налоговики с начала года закрыли более 200 производств фальсификата

Сотрудники Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ) за девять месяцев 2012 года закрыли 213 незаконных ликеро-водочных производств, сообщает пресс-служба ГНСУ.

Из оборота изъяты 211,5 тыс. декалитров спирта (на общую сумму 56,6 млн грн) и 187,1 тыс. декалитров алкогольных напитков (на сумму 93,1 млн грн). Кроме того, изъяты 4,2 тыс. пачек табачных изделий на общую сумму 36,4 млн грн.

Как сообщает ГНСУ, раскрыты 574 преступления, связанных с незаконным производством и оборотом подакцизных товаров и марок.

В частности, в Днепропетровской области остановлено крупное подпольное ликеро-водочное производство мощностью до 40 тысяч бутылок фальсифицированного алкоголя в сутки. По словам налоговиков, фальсификат продавался под видом известных торговых марок и сопровождался поддельными акцизными марками. По горячим следам налоговикам удалось извлечь 8 тонн спирта неизвестного происхождения, 8 тысяч бутылок водки, 30 тысяч марок, а также остановить производственную линию и вспомогательное оборудование общей стоимостью 2 млн грн.

В ГНСУ подчеркнули, что деятельность этих нелегальных производителей привела к потерям бюджета в размере около 1 млн грн. По факту нарушения возбуждено уголовное дело.

Справка УНИАН. В 2011 году налоговики закрыли 568 производств фальсификата, из которых 40% специализировались на производстве ликеро-водочной продукции. В денежном выражении объем изъятой продукции составил 846,5 млн грн, в том числе группы подакцизных товаров - 326 млн грн и контрабанды - 211 млн грн. Раскрыто 622 преступления, связанных с незаконным оборотом подакцизных товаров.