За 9 месяцев в бюджеты поступило 58,5 млн грн возмещения потерь сельхозпроизводства

За январь-сентябрь текущего года в бюджеты разных уровней поступило 58,5 млн грн в порядке возмещения потерь сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства, сообщили УНИАН в пресс-службе Государственного агентства земельных ресурсов Украины.

Как указывается в сообщении, за данный период на освоение земель для сельскохозяйственных и лесохозяйственных нужд использовано 1,9 млн грн, на улучшение сельскохозяйственных и лесохозяйственных угодий - 3,4 млн грн, на разработку рабочих проектов землеустройства по охране земель - 1,3 млн грн, на проведение мероприятий по охране земель в соответствии с рабочими проектами землеустройства - 4,7 млн грн. При этом 13 млн грн использовано на проведение нормативной денежной оценки земель, 9,2 млн грн - на размежевание земель государственной и коммунальной собственности, 15,9 млн грн - на инвентаризацию земель.

По данным ведомства, с начала текущего года из сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства изъято 1250,91 га земель, из них 97,3% - сельскохозяйственные угодья и 2,7% - лесные угодья. Начислены потери сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства в сумме 72,1 млн грн.

В Госземагентстве отметили, что на сегодня в Украине на специальных счетах местных советов находится 559,4 млн грн, из них на депозитных счетах в банках — 213,1 млн грн, поступивших в порядке возмещения потерь сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства.

Как сообщал УНИАН, за І полугодие 2012 года в бюджеты разных уровней поступило 42,8 млн грн в порядке возмещения потерь сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства.