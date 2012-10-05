Artemovsk Winery, совладельцем которой является СКМ, выходит на водочный рынок Украины

Artemovsk Winery, один из крупнейших производителей игристых вин в Украине (г.Донецк), выходит на водочный рынок Украины, сообщила УНИАН пресс-служба компании. Одним из совладельцев Artemovsk Winery является корпорация СКМ, подконтрольная Ринату Ахметову.

В компании сообщили, что в сентябре т.г. по заказу Artemovsk Winery «Ликероводочный завод Альтера» начал производство водки «Вільний степ», которая в ближайшее время появится на рынке. Водка будет представлена в бутылках емкостью 1 л, а также в сувенирных наборах в премиум-сегменте - свыше 100 грн за бутылку.

Сообщается, что ТМ «Вільний степ» принадлежит Artemovsk Winery, который является официальным дистрибьютором этой водки в Украине.

Отделка бутылки емкостью 1 л выполнена по специальной технологии декорирования. Колпачок украшен декоративным элементом - традиционной казачьей шапкой, сшитой вручную из каракуля.

Для потребителей новая продукция, кроме стандартной литровой бутылки в брендированной оберточной бумаге, представлена также в сувенирном наборе, содержащем 6 литровых бутылок, 6 рюмок, сертификат обладателя водки, скрепленный сургучом, и сувенирную шашку для символического обряда посвящения в казаки.

Справка УНИАН. Artemovsk Winery производит игристые вина традиционным бутылочным способом. На территории Украины представляет торговые марки: «Krimаrt», «Артемовское», «Крым». Экспортные поставки игристого от Артемовского завода шампанских вин охватывают более двадцати стран мира.