Завтра на западе и севере Украины ожидаются дожди

Завтра ночью в Волынской, Ривненской и Львовской областях местами ожидаются небольшие дожди, днем в западных областях и в Житомирской области - дожди с грозами, местами сильные дожди, на севере Киевской и Черниговской областей - умеренные дожди.

На остальной территории без осадков, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем в западных областях местами порывы 15-20 м/с, на высокогорье Карпат - 25-30 м/с.

Температура ночью 7-12°, на побережье морей 13-17°; днем 18-23°, на юге местами 24-26°, в большинстве западных областей 12-17; в Карпатах ночью 2-7° тепла, днем 6-11°.

В Киеве и области в воскресенье - без осадков, лишь вечером в северных районах области дожди. Ветер юго-западный, 8-13 м/с.

Температура по области ночью 7-12°, днем 18-23°, в Киеве ночью 10-12°, днем около 20°.

Сегодня температура воды составляет в Черном и Азовском морях 19-22°, в Днепре возле Киева 15°.