В России выявлена новая вспышка африканской чумы

Новая вспышка африканской чумы свиней выявлена в Краснодарском крае - случаи заболевания зарегистрированы на ферме, где содержится свыше 12 тысяч животных, сообщают РИА "Новости" со ссылкой на Южный региональный центр МЧС РФ.

Падеж свиней зафиксирован на ферме ОАО "Племзавод им. В.И.Чапаева" в четверг. Согласно данным экспертизы, которую провела Кропоткинская краевая ветеринарная лаборатория, "в патологическом материале от павших свиней выявлен генетический материал вируса африканской чумы свиней".

"Всего в свинотоварной ферме № 1 племзавода (где выявлена АЧС) находится 12,757 тысячи голов", - говорится в сообщении.

Ферму отнесли к так называемой первой угрожаемой зоне. Планируется, что все поголовье здесь будет уничтожено. В районе введен режим ЧС.

Справка. Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) впервые была зафиксирована в 1903 году в Южной Африке. В естественных условиях к заболеванию восприимчивы домашние и дикие свиньи. Заражение происходит при контакте здоровых животных с больными. Заболевание не представляет угрозы для здоровья человека, однако чрезвычайно опасно для животноводства, поскольку не поддается лечению и вакцинопрофилактике. Остановить распространение вируса можно только жесткими карантинными мероприятиями.