Полтавская область собрала 2 миллиона тонн зерна нового урожая

Об этом сегодня УНИАН сообщил председатель Полтавской облгосадминистрации Александр Удовиченко.

По его данным, в области обмолочено 612 тыс га, что составляет 65% от общей площади посевов. В частности, намолочено 2079 тыс. тонн зерна при средней урожайности по области 34 ц / га, в том числе кукурузы - 986 тыс. тонн.

Всего аграрии Полтавщины ожидают собрать около 3,5 миллиона тонн зерна, в том числе 2,5 миллиона тонн зерна кукурузы.

На сегодняшний день сбора кукурузы продолжается. При благоприятных погодных условиях сбор зерновых планируется завершить до 31 октября.

Напомним, Полтавская область в 2011 году собрала 5 млн тонн зерновых.