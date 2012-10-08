Экспортный потенциал Kernel вырос благодаря покупке зернового терминала - Fitch

Эксперты международного рейтингового агентства Fitch Ratings полагают, что совместное приобретение компаний Kernel и Glencore зернового глубоководного терминала в Черном море указывает на потенциальный рост экспорта зерна из России и Украины.

Об этом говорится в сообщении Fitch, переданном агентству УНИАН.

«Приобретение компанией Kernel глубоководного терминала, потенциальная пропускная способность которого может в конечном итоге составить 5 млн тонн в год, даст группе возможность стать одним из лидеров по экспорту зерна в России, сокращая общие расходы на зарождение грузов в сегментах зерна и подсолнечного масла», - говорится в сообщении Fitch.

Эксперты также отмечают необходимость модернизации инфраструктуры и недостаток глубоководных терминалов в черноморском регионе. Отмечается, что России необходимо увеличивать терминальные мощности, поскольку существующие терминалы перегружены. В свою очередь, Украина располагает лучшими терминальными мощностями, но значительно меньшими возможностями по хранению зерна.

По информации аналитиков Fitch Ratings, на Украину, Россию и Казахстан приходится около 3% мирового производства зерна и до 25% его экспорта.

«Рост участия черноморского региона в мировых поставках зерна и семян подсолнечника будет способствовать удовлетворению устойчивого долгосрочного спроса на сельскохозяйственную продукцию со стороны потребителей на Ближнем Востоке, в Северной Африке и Азиатско-тихоокеанском регионе в целях собственного потребления и кормов», - говорится в сообщении.

Как сообщал ранее УНИАН, в начале октября один из крупнейших в Украине агропромышленных холдингов Kernel и швейцарская компания Glencore International приобрели на равных условиях зерновой экспортный терминал в российском порту «Тамань» за 265 млн долл.

Контролируемый бизнесменом Андреем Веревским агрохолдинг Kernel, который вышел на Варшавскую фондовую биржу в 2007 году, является крупнейшей по капитализации украинской компанией на польском рынке, акции которой с прошлого года включены в индекс «голубых фишек».

Компания, которая продала в рамках IPO 36% акций за 221 млн долларов, после которого провела еще несколько допразмещений, на последнем закрытии стоила около 1,8 млрд долларов.

Холдинг производит сырое, рафинированное и бутылированное масло под торговыми марками «Щедрый ДАР», «Стожар», «Чумак Домашняя», «Чумак Золота» на Полтавском, Приколотнянском и Волчанском маслоэкстракционных заводах, а также является крупным экспортером зерна.

Glencore International (г. Баар, Швейцария) – один из лидирующих мировых производителей и торговцев сырьевыми продуктами. Glencore владеет активами по добыче, производству, переработке, транспортировке, хранению металлов и минеральных ресурсов, энергетических и сельскохозяйственных продуктов по всему миру. Владеет крупным украинским переработчиком подсолнечника ЗАО "Колос".