У Азарова хотят запретить оборот продуктов с ГМО до их госрегистрации

Кабинет Министров Украины внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект “О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно информирования населения о содержании в пищевой продукции генетически модифицированных организмов” (№ 11299).

Этим законопроектом предусмотрено внесение изменений в Закон Украины "О безопасности и качестве пищевых продуктов", которыми предлагается запретить оборот пищевых продуктов, которые содержат ГМО или получены с их использованием, до их государственной регистрации.

Также предлагается внести изменения в некоторые законодательные акты, в соответствии с которыми на этикетке пищевого продукта должна указываться информация о наличии ГМО в том случае, если доля ГМО в пищевом продукте превышает 0,9%.

Как сообщал УНИАН, правительство предлагает отменить маркировку продуктов, которые не содержат генетически модифицированные организмы.

Напомним, в феврале 2012 Верховная Рада Украины приняла в целом Закон «О внесении изменений в Закон Украины “О государственной системе биобезопасности при создании, испытании, транспортировке и использовании генетически модифицированных организмов».

Закон предусматривает, что субъекты ведения хозяйства, которые впервые вводят в обращение продукцию, которая содержит ГМО или получена с их использованием, составляют в произвольной форме письменную декларацию, в которой в обязательном порядке отмечаются сведения о субъекте ведения хозяйства, то, такая продукция содержит ГМО или получена с их использованием, а также приводится номер такой продукции в Государственном реестре ГМО.

В июле 2009 года Кабмин повысил уровень допустимого содержания ГМО в продуктах с 0,1% до 0,9% . Продукты, содержание ГМО в которых выше 0,9%, подлежат маркировке. В перечне составляющих пищевого продукта после наименования каждого ингредиента из тех, что содержат ГМО или произведены с их использованием, в скобках дописывается “генетически модифицированный”, “содержит генетически модифицированный организм” или “произведен из генетически модифицированного организма” с указанием наименования организма или к каждой такой составляющей делается сноска.