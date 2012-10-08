Сахзаводы произвели 480 тыс. тонн сахара – на четверть меньше прошлогоднего

Сахарные заводы Украины, по оперативным данным, на 8 октября текущего года произвели 480 тыс. тонн сахара из свеклы урожая 2012 года, что на 25,3% меньше показателя на аналогичную дату прошлого года.

Об этом УНИАН сообщили в Национальной ассоциации сахаропроизводителей Украины (НАСУ) «Укрцукор».

Согласно сообщению, на указанную дату на сахарные заводы поступило 5,4 млн тонн сахарной свеклы (в зачетном весе) против 6,9 млн тонн на аналогичную дату 2011 года.

На 5 октября текущего года украинские заводы переработали 4 млн тонн свеклы (в 2011 г. – 5,35 млн тонн).

По оперативным данным, сахаристость свеклы немного ниже прошлогоднего показателя и составляет 15,8% (в 2011 г. – 15,9%).

Как сообщает НАСУ "Укрцукор", к переработке свеклы приступил 61 сахарный завод (в 2011 г. – 72 заводов). Всего в текущем сезоне планируется запустить в работу 66 сахарных заводов.

Как сообщал УНИАН, по прогнозам Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, урожай свеклы в этом году ожидается в объеме 15,7-16,2 млн тонн, из которых прогнозируется производство 1,8 млн тонн сахара.

По предварительной оценке Национальной ассоциации сахаропроизводителей Украины «Укрцукор», цена на сахар в текущем маркетинговом году (МГ, сентябрь 2012 г. — август 2013 г.) вырастет на 10-15% в связи с ростом цен на энергоресурсы.

В 2011-2012 маркетинговом году украинские сахарные заводы произвели 2,33 млн тонн сахара из сахарной свеклы урожая 2011 г. при потребности внутреннего рынка в 1,86 млн тонн.