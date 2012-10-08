Эксперты прогнозируют увеличение экспорта пшеницы

Экспортный потенциал украинской пшеницы в 2012/2013 маркетинговом году (МГ, июль 2012 г. - июнь 2013 г.) составляет 4,7 млн тонн, что на 0,7 млн тонн больше, чем предусмотрено в меморандуме между зернотрейдерами и Министерством аграрной политики и продовольствия. Такие прогнозы сделали эксперты ИА "АПК-Информ" на основе обновленных балансов предложения и распределения зерновых культур в Украине.

По мнению экспертов, этот прогноз во многом обусловлен сложившимися на данный момент темпами внешних поставок. В частности, с начала маркетингового сезона и до 4 октября Украина экспортировала около 2,5 млн тонн пшеницы.

«Учитывая подписание меморандума о граничных объемах экспорта зерна между основными участниками зернового рынка и профильным министерством, а также традиционное снижение объемов экспорта во второй половине сезона, потенциал внешних поставок пшеницы на оставшуюся часть сезона оценивается ИА «АПК-Информ» на уровне 2,2 млн тонн», - говорится в экспертном сообщении.

В целом, аналитики АПК-Информ оценивают потенциал экспорта зерновых культур (включая пшеницу, ячмень и кукурузу) из Украины в 21,5 млн тонн против установленных Меморандумом 19,4 млн тонн.

«Данные объемы внешних поставок могут быть обеспечены без какой-либо угрозы возникновения дефицита зерновых на внутреннем рынке, потребность в которых оценивается на уровне 26,7 млн тонн при прогнозе общего предложения зерна в текущем сезоне в 58,4 млн тонн», - отмечают эксперты.

Напомним, Минагропрод ожидает, что урожай зерна в текущем году составит 45-46 млн тонн против 56,7 млн тонн в 2011 году.