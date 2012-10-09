Руководство «Укрспирта» избежало уголовного наказания, уплатив штраф и 25 млн грн налога

Руководители государственного предприятия «Укрспирт», уплатившие в казну дополнительно 25 млн грн налога на прибыль и сумму наложенных штрафных санкций, избежали таким образом уголовного наказания за уклонение от уплаты налогов.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ).

«На данный момент должностные лица «Укрспирта» полностью возместили нанесенный государству ущерб — уплатили 25 млн грн и штрафные санкции». Согласно действующему законодательству, это освобождает их от уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов», - сказано в сообщении ГНСУ.

Дополнительно налоговая сообщила, что следственное управление ГНСУ в Киевской области полностью доказало факт неуплаты должностными лицами «Укрспирта» налога на прибыль в размере 25 млн грн.

«Как выяснилось в ходе расследования, руководители концерна завышали валовые расходы. В частности, искажали данные о поставках сырья для производства спирта», - сказано в сообщении налоговой.

В частности, проверкой установлено больше сотни операций с фиктивными посредниками, тогда как на самом деле поставки осуществлялись непосредственно от производителя на заводы «Укрспирта».

В целом общий оборот по фиктивным операциям составил 86,5 млн грн.

Как сообщал УНИАН, в конце мая 2012 года Антимонопольный комитет оштрафовал «Укрспирт» на 200 млн грн за злоупотребление монопольным положением.

В средине сентября Государственная налоговая служба Украины провела масштабные проверки на рынке алкоголя.

За несколько дней проверок налоговики изъяли из незаконного оборота более 40 тыс. бутылок алкоголя общей стоимостью 1,2 млн грн.

В январе-июле 2012 года ГНСУ выявила во время проверок предприятий, работающих на рынке спирта, алкоголя и табака, 4626 нарушений. Нарушители были оштрафованы на сумму 65,1 млн грн.