Правительство России готовит госпрограмму для борьбы с АЧС

Москва. Правительство РФ готовит государственную программу для борьбы с африканской чумой свиней (АЧС).

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сегодня на пресс-конференции в Москве сообщил министр сельского хозяйства России Николай Федоров.

«Ситуация по АЧС весьма сложная, напряженная. Мы готовим государственную программу по усилению профилактики распространения АЧС и ликвидации АЧС», - сказал он.

По его словам, это предложение одобрено премьер-министром России Дмитрием Медведевым.

Н.Федоров подчеркнул, что без дополнительных решений на федеральном уровне вряд ли можно говорить об эффективном решении этой проблемы.

«Нужно вносить изменения в ветеринарное законодательство для усиления борьбы с распространением АЧС», - сказал он.

Н.Федоров сообщил, что в России уже уничтожены сотни тысяч голов свиней, а хозяйствам выплачиваются сотни миллионов рублей в качестве компенсаций.

«Только в Краснодарском крае на компенсацию за уничтожение поголовья свиней из регионального бюджета выплачено более 500 млн руб. (16,6 млн долл), в Волгоградской области – около 200 млн рублей (6,6 млн долл.). В других регионах чуть меньше», - сказал министр.

По его словам, в целом около 1 млрд руб. пошло на компенсации, хотя если бы эти деньги ранее пустили на профилактику, эффект был бы больше.

Как сообщал УНИАН, в 2012 году только в Краснодарском крае зарегистрировано 24 неблагополучных пункта и два инфицированных объекта среди домашних свиней, один неблагополучный пункт среди диких кабанов.

Напомним, что предыдущая вспышка африканской чумы свиней, 23-я с начала года в Краснодарском крае РФ, была зафиксирована 10 сентября.

Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) - контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Заболевание передается при прямом контакте больных животных и здоровых, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от заболевания нет. Почти все поголовье заболевших свиней погибает.