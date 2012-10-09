Россияне предлагают Украине создать институты для координации на мировом рынке зерна

Москва. Украине и странам Таможенного союза нужно создать действенные институты для координации на мировом рынке зерна.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом во вторник на пресс-конференции в Москве сказал министр сельского хозяйства России Николай Федоров.

«Степень координации на сегодня с точки зрения структурирования, институирования этой работы желает лучшего. Нужно создавать более материально осязаемые институты для того, чтобы эта работа стала более эффективной», - сказал Н.Федров.

По его словам, такая работа ведется между профильными министрами, на уровне отраслевых союзов. «Наш посол в Украине Зурабов часто мне звонит и делает свои предложения по этой теме», - отметил он и добавил, что этого недостаточно.

«Это вопрос, в том числе, и интеграционных процессов. Понятно, что Россия, Белоруссия и Казахстан скорее создадут что-то...Украина потому, что не в Таможенном союзе, имеет меньше возможностей влиять на единую политику в сфере зерна», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, 10 сентября в пресс-службе российского аграрного ведомства по итогам переговоров заместителя министра сельского хозяйства Российской Федерации Ильи Шестакова с заместителем министра аграрной политики и продовольствия Украины Александром Сенем сообщили, что Украина и Россия могут создать Черноморский зерновой совет для координации действий на мировом рынке зерна.

Его главная задача - обмен информацией в целях обеспечения конкурентных преимуществ России и Украины на мировом рынке зерна.

Создание совета будет также способствовать увеличению суммарного производства зерновых культур в странах-членах, укреплению и развитию экспортных возможностей и др. В долгосрочном плане деятельность совета позволит выработать унифицированные правила торговли, общие подходы в отношении экспорта зерна, проводить согласованную инвестиционную политику.

Справка УНИАН. В конце ноября 2011 г. премьер-министр Украины Николай Азаров в ходе встречи с премьер-министром Казахстана Каримом Масимовым в Астане предложил вернуться к вопросу создания зернового пула с Казахстаном и Российской Федерацией.

Идея создания зернового пула между Украиной, РФ и Казахстаном обсуждается уже несколько лет.

В мае 2010 года министр аграрной политики Украины Николай Присяжнюк сообщил, что Украина инициирует создание биржи по торговле зерном для стран Причерноморского региона и продолжает обсуждать идею организации вместе с Россией и Казахстаном причерноморского зернового пула. Однако 16 ноября 2011 г. он заявил, что обсуждение вопроса о создании зернового пула Украины, России и Казахстана приостановлено из-за невозможности реализации проекта.